Brenntag SE-Analyse: Herabstufung für Brenntag SE-Aktie von Warburg Research

Das Analysehaus Warburg Research hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 89 auf 85 Euro gesenkt. Analyst Christian Cohrs begründete sein neues Anlagevotum mit einem nicht ausreichenden Aufwärtspotenzial der Aktie des Chemikalienhändlers. Zudem habe er nach den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen sowie dem Ausblick auf 2024 seine Prognosen etwas reduziert, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:03 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 78,20 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 8,70 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 84 775 Aktien. Auf Jahressicht 2024 sank die Aktie um 6,0 Prozent. Voraussichtlich am 14.05.2024 wird Brenntag SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

