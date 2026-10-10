Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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10.10.2026 17:15:02

Broadcom vs. Intel: Which Chip Stock Is a Better Buy in 2026?

Deciding between the high-growth software and chip giant Broadcom Inc.(NASDAQ:AVGO) and the legendary turnaround play Intel Corp. (NASDAQ:INTC) is a classic choice between established efficiency and potential recovery in 2026.

Broadcom focuses on critical networking hardware and infrastructure software for large enterprises and data centers. Intel is a traditional chipmaker pivotally shifting toward a foundry model to manufacture chips for other companies. Comparing these two reveals how different strategies within the semiconductor space can lead to vastly different financial profiles for investors.

Broadcom sells high-end semiconductors for networking and storage, alongside infrastructure software. Its major customers include Samsung, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), and Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG). Broadcom maintains significant customer concentration, with approximately 40% of net revenue derived from its top five end customers. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. The company recently settled a legal dispute with AT&T (NYSE:T) regarding software support for VMware products.

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Intel Corp. 93,50 -2,15% Intel Corp.

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