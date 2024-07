CAC 40 aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Minus

Heute ziehen sich die Anleger in Paris zurück.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent leichter bei 7 536,15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,334 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,272 Prozent tiefer bei 7 565,88 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 586,55 Punkten am Vortag.

Bei 7 570,33 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 513,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, notierte der CAC 40 bei 7 570,20 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 19.04.2024, einen Stand von 8 022,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 326,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,070 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 68 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343,448 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at