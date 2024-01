CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich leichter

Anleger in Paris treten am Dienstagnachmittag den Rückzug an.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,45 Prozent schwächer bei 7 379,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,274 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,487 Prozent fester bei 7 449,38 Punkten in den Handel, nach 7 413,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 373,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 449,38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 568,82 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, lag der CAC 40 noch bei 6 850,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 032,02 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 2,01 Prozent ein. Bei 7 610,10 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 73 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 329,311 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,75 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at