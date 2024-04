CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 mittags

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,02 Prozent fester bei 8 207,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,567 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,124 Prozent auf 8 195,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 205,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 195,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 253,05 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 934,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 530,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 7 322,39 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,98 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 253,59 Punkte. Bei 7 281,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 54 177 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 415,904 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

