Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Prognose bestätigt
|
07.08.2025 08:59:42
Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt: Carl Zeiss Meditec enttäuscht trotz Umsatzplus
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) zog um 3,1 Prozent auf 175,4 Millionen Euro an. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Prognose. Bei einem moderaten Umsatzwachstum auch dank neuer Produkte soll das operative Ergebnis (Ebita) stabil bleiben bis leicht ansteigen.
Carl Zeiss Meditec-Aktie knickt ein - JPMorgan: Zahlen enttäuschen
Die Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec vermiesen den Anlegern am Donnerstag die Stimmung. Im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate fallen die Papiere zeitweise um 2,3 Prozent auf 46,77 Euro im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag.
Das Medizintechnik-Unternehmen steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres - die Übernahme von Dutch Ophthalmic Research und Währungseffekte herausgerechnet - um lediglich 1,1 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebita) zog um 3,1 Prozent an. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2024/25 wurden bestätigt.
Carl Zeiss habe ergebnisseitig die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal verfehlt, bemerkte JPMorgan-Analyst Anchal Verma in einer ersten Reaktion. Er sieht nun Risiken für den Jahresausblick der Jenaer.
/mne/mis
JENA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
08:13
|Carl Zeiss Meditec bestätigt Ausblick nach neun Monaten (Dow Jones)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec erzielt Umsatz- und Ergebniswachstum nach neun Monaten 2024/25 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec grows revenue and earnings in the first nine months of 2024/25 (EQS Group)
|
06.08.25
|TecDAX aktuell: TecDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
05.08.25
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
05.08.25
|Freundlicher Handel: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|43,60
|-8,90%