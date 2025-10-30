TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Carl Zeiss Meditec gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Carl Zeiss Meditec-Aktie an diesem Tag bei 110,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Carl Zeiss Meditec-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,171 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 012,62 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers am 29.10.2025 auf 44,50 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 59,87 Prozent gleich.

Carl Zeiss Meditec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,90 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at