Commerzbank-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Commerzbank-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13,75 Euro belassen. Analystin Anke Reingen passte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für das Institut um zusätzliche Rückstellungen der polnischen Tochter mBank an. Diese hätten jedoch keine größeren Auswirkungen auf die Bewertung der Commerzbank./bek/he





Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:37 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 11,07 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7 622 134 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 2,8 Prozent. Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 11:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 11:30 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.