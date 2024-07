Computerprobleme am Hamburger Flughafen

HAMBURG (dpa-AFX) - Pünktlich zum Urlaubsstart im Norden stören weltweite Probleme bei den Computersystemen auch die An - und Abflüge bei Airlines am Hamburger Flughafen. Vier Fluggesellschaften seien in Hamburg betroffen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Es seien Eurowings, Ryanair, Vueling, Turkish Airlines. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen./tm/DP/mis