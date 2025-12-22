Lufthansa auf Wachstumskurs: Wie weit steigt die Aktie noch 2025?

Nach einem turbulenten Vorjahr hat die Deutsche Lufthansa AG 2025 an der Börse eindrucksvoll zur Landung im Plus angesetzt.

• Lufthansa-Aktie verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf ein Plus von 38,76 Prozent• Konzernchef Carsten Spohr plant für 2026 ein weiteres Kapazitätsplus von 6 Prozent auf der Langstrecke• Analysten bewerten die Aktie aktuell mehrheitlich stabil

Rekordjahr nach strategischer Neuausrichtung

Für die Aktionäre der Deutschen Lufthansa war 2025 ein Jahr der Erholung. Während das Papier zu Beginn des Jahres noch mit den Nachwirkungen hoher Betriebskosten und Tarifkonflikten zu kämpfen hatte, markierte der Bereich um 5,50 Euro den Boden für eine langanhaltende Rally. In der Spitze kletterte der Kurs auf ein Jahreshoch von 8,76 Euro. Maßgeblich für diesen Erfolg dürfte die Rückkehr der Kernmarke Lufthansa Airlines in die Gewinnzone sowie eine deutlich verbesserte operative Stabilität, die die Kosten für Flugausfälle massiv senkte, gewesen sein.

Fokus auf 2026: Das "Premium-Wachstum" geht weiter

Der Blick des Managements ist bereits fest auf das kommende Jahr gerichtet. In einem Interview mit Reuters sagte Konzernchef Spohr, dass eine weltweit gesunde Nachfrage auf ein durch Lieferverzögerungen bei Airbus und Boeing begrenztes Angebot treffe - eine Konstellation, die stabile bis steigende Ticketpreise verspreche. Besonders die Nordatlantik-Routen hätten sich zum Rückgrat des Konzerns entwickelt: Inzwischen stammen rund 60 Prozent der Buchungen aus den USA. Mit der neuen "Allegris"-Kabinenausstattung, in die der Konzern rund 2,5 Milliarden Euro investiert hat, will Lufthansa vor allem zahlungskräftige Kunden binden und die Margen bis 2028 nachhaltig steigern.

Analysten-Check: Zwischen Vorsicht und Euphorie

Die Expertenmeinungen zur Lufthansa-Aktie zeigen ein differenziertes Bild. Laut aktuellen TipRanks-Daten stehen zwei "Buy"-Empfehlungen sieben "Hold"-Ratings und einer Verkaufsempfehlung gegenüber. Während das durchschnittliche Kursziel von 7,97 Euro konservativ anmutet, lieferte die Investmentbank Kepler Capital jüngst mit einem Kursziel von 11,00 Euro frische Argumente für die Bullen.

Wie sich die Lufthansa-Aktie heute bewegt

Am heutigen Montag startet die Aktie nach der jüngsten Rally ruhig in die Handelswoche. Vorbörslich notiert der Wert auf der Handelsplattform Tradegate nahezu unverändert mit einem minimalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 8,53 Euro. Marktbeobachter dürften dies als gesunde Konsolidierung unterhalb des jüngsten Jahreshochs werten.

