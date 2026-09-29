AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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29.09.2026 21:32:00
Could Advanced Micro Devices Stock Help You Become a Millionaire?
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) recently became a $1 trillion company as demand for its graphics processing units (GPUs) and central processing units (CPUs) has intensified. With tech giants scrambling to release artificial intelligence (AI) models, enhance their cloud platforms, and launch other AI-fueled services, demand for powerful processors should continue to surge.
Although some investors who bought into AMD a few years ago and held on have already gotten rich with this stock, it's still possible for this chipmaker to generate market-beating returns.
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21.09.26
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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