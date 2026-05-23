Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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23.05.2026 13:32:00

Could AMD Become a Trillion-Dollar Stock This Year?

AMD (NASDAQ: AMD) has roughly quadrupled over the past three years and now has a market capitalization of more than $650 billion. In this video, I'll discuss why AMD could become a trillion-dollar stock, and sooner than you might think.*Stock prices used were the morning prices of May 20, 2026. The video was published on May 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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