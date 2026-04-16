Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.04.2026 11:12:00
Counterpoint-Vorhersage: Apple reißt Foldable-Markt an sich
Das iPhone Ultra soll ab September Apples erstes Falt-Handy werden. In Nordamerika könnte es laut Marktforschern schnell Samsung & Co. überholen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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16.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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16.04.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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16.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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15.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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15.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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15.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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14.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|09.03.26
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|07.04.26
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|09.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
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|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
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|30.01.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
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|03.03.26
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|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
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|04.03.26
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|02.03.26
|Apple Neutral
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|30.01.26
|Apple Hold
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Aktien in diesem Artikel
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|19 350,00
|1,84%
|Apple Inc.
|223,65
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