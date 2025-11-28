Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Langfristige Investition
|
28.11.2025 10:03:43
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Bayer-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Bayer-Papier bei 55,75 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Bayer-Aktie investierten, hätten nun 179,372 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 27.11.2025 5 492,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,62 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 45,08 Prozent verkleinert.
Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
28.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
27.11.25
|Bayer-Aktie gewinnt: Goldman Sachs bleibt bei "Buy" und erhöht Kursziel (dpa-AFX)