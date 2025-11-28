Bayer Aktie

Langfristige Investition 28.11.2025 10:03:43

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Bayer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Bayer-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Bayer-Papier bei 55,75 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Bayer-Aktie investierten, hätten nun 179,372 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 27.11.2025 5 492,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,62 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 45,08 Prozent verkleinert.

Alle Bayer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

