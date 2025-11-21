Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Heidelberg Materials-Anlage unter der Lupe
|
21.11.2025 10:04:50
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Heidelberg Materials-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 74,51 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hat, hat nun 1,342 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 212,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 285,73 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185,73 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich jüngst auf 37,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|205,70
|-1,34%
