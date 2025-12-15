DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 181,80 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 55,006 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 693,07 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 12.12.2025 auf 558,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 206,93 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 72,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at