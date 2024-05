DAX 40-Papier Symrise-Aktie: Über diese Dividende können sich Symrise-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Symrise am 15.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,10 EUR je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,76 Prozent gestiegen.

Symrise- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Symrise-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 102,20 EUR in den Feierabend. Am 16.05.2024 wird das Symrise-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Symrise-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Symrise-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Symrise-Dividendenrendite für 2023 beträgt 1,10 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,03 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Symrise via XETRA 17,07 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 22,58 Prozent stärker zugenommen als der Symrise-Kurs.

Dividendenschätzung von Symrise

Für 2024 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,23 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 1,21 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Symrise

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Symrise beträgt aktuell 14,278 Mrd. EUR. Das Symrise-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 40,90. Der Umsatz von Symrise belief sich in 2023 auf 4,753 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 2,44 EUR.

Redaktion finanzen.at