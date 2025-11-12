Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Langfristige Anlage
|
12.11.2025 10:03:49
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,54 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,631 Zalando-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 23,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,55 EUR wert. Mit einer Performance von -16,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Zalando zuletzt 5,86 Mrd. Euro wert. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
15:17
|EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:17
|EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14:22
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zalando-Aktie schwach: Millionen-Partnerschaft mit DFB im Blickpunkt (Dow Jones)
|
10.11.25
|Zalando-Kursziel fällt - Analysten bleiben optimistisch - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Zalando-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)