DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,54 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,631 Zalando-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 23,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,55 EUR wert. Mit einer Performance von -16,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Zalando zuletzt 5,86 Mrd. Euro wert. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at