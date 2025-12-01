DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BASF-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das BASF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BASF-Aktie bei 61,11 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 163,639 BASF-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 347,41 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 28.11.2025 auf 44,90 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26,53 Prozent.

Insgesamt war BASF zuletzt 40,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at