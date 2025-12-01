Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

BASF-Investition 01.12.2025 10:04:31

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BASF-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das BASF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BASF-Aktie bei 61,11 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 163,639 BASF-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 347,41 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 28.11.2025 auf 44,90 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26,53 Prozent.

Insgesamt war BASF zuletzt 40,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BASF

28.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 BASF Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 BASF Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
BASF 44,60 -0,51% BASF

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
