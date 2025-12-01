BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investition
|
01.12.2025 10:04:31
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das BASF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BASF-Aktie bei 61,11 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 163,639 BASF-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 347,41 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 28.11.2025 auf 44,90 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26,53 Prozent.
Insgesamt war BASF zuletzt 40,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: BASF
Analysen zu BASFmehr Analysen
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|44,60
|-0,51%