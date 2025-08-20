Continental Aktie

Rentable Continental-Investition? 20.08.2025 10:03:57

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Continental-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Continental-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,18 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 126,302 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 598,93 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 19.08.2025 auf 76,00 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,01 Prozent.

Insgesamt war Continental zuletzt 14,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

