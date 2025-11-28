DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Deutsche Bank-Investment verdienen können.

Am 28.11.2015 wurde die Deutsche Bank-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,42 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,669 Deutsche Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.11.2025 142,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,63 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at