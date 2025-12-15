Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment 15.12.2025 10:04:02

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment gewesen.

Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76,18 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,313 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,68 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers am 12.12.2025 auf 40,13 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,32 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Fresenius Medical Care (FMC) St jüngst 11,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Fresenius Medical Care

03.12.25 Fresenius Medical Care Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
24.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG

