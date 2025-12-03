Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Langfristige Investition
|
03.12.2025 10:04:23
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rheinmetall von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Rheinmetall-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 634,80 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,575 Rheinmetall-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 2 347,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 490,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 134,72 Prozent.
Rheinmetall wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66,44 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
