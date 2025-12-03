Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Experten-Analyse 03.12.2025 13:37:50

Rheinmetall-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Rheinmetall-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die detaillierte Analyse des Rheinmetall-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Sven Weier durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. Rheinmetall-Aktien näherten sich nach dem jüngsten Rückschlag einem Niveau, das lediglich 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsausgaben einpreise, schrieb Sven Weier am Dienstag. Sein Basisszenario liege aber bei 3,5 Prozent. Der Ausgang der neuen Verhandlungen um ein Kriegsende in der Ukraine sei zwar völlig unklar, ein möglicher Deal könnte aber zum reinigenden Gewitter für die Aktien werden. Zumindest dann, wenn sich die breite Meinung bestätige, dass sich an der grundsätzlichen Sicherheitslage dadurch nichts ändere.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Rheinmetall legte um 13:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 1 512,50 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 65,29 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 108 623 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 147,3 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

03.12.25 Rheinmetall Buy UBS AG
24.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
24.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
