Rheinmetall-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. Rheinmetall-Aktien näherten sich nach dem jüngsten Rückschlag einem Niveau, das lediglich 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsausgaben einpreise, schrieb Sven Weier am Dienstag. Sein Basisszenario liege aber bei 3,5 Prozent. Der Ausgang der neuen Verhandlungen um ein Kriegsende in der Ukraine sei zwar völlig unklar, ein möglicher Deal könnte aber zum reinigenden Gewitter für die Aktien werden. Zumindest dann, wenn sich die breite Meinung bestätige, dass sich an der grundsätzlichen Sicherheitslage dadurch nichts ändere.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Rheinmetall legte um 13:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 1 512,50 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 65,29 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 108 623 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 147,3 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2026 gerechnet.

