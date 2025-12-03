Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Experten-Analyse
|
03.12.2025 13:37:50
Rheinmetall-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. Rheinmetall-Aktien näherten sich nach dem jüngsten Rückschlag einem Niveau, das lediglich 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsausgaben einpreise, schrieb Sven Weier am Dienstag. Sein Basisszenario liege aber bei 3,5 Prozent. Der Ausgang der neuen Verhandlungen um ein Kriegsende in der Ukraine sei zwar völlig unklar, ein möglicher Deal könnte aber zum reinigenden Gewitter für die Aktien werden. Zumindest dann, wenn sich die breite Meinung bestätige, dass sich an der grundsätzlichen Sicherheitslage dadurch nichts ändere.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Rheinmetall legte um 13:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 1 512,50 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 65,29 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 108 623 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 147,3 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 528,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.