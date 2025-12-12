DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Symrise-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Symrise-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,962 Symrise-Aktien im Depot. Die gehaltenen Symrise-Aktien wären am 11.12.2025 64,33 EUR wert, da der Schlussstand 66,90 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 35,67 Prozent gleich.

Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at