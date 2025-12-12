Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Langfristige Performance
|
12.12.2025 10:03:58
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Symrise-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,962 Symrise-Aktien im Depot. Die gehaltenen Symrise-Aktien wären am 11.12.2025 64,33 EUR wert, da der Schlussstand 66,90 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 35,67 Prozent gleich.
Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)