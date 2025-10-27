Beiersdorf Aktie
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen
Beiersdorf-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 117,647 Beiersdorf-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 94,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 171,76 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Beiersdorf eine Börsenbewertung in Höhe von 20,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
