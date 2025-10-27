Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Beiersdorf-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger müssten sich zwar weiter beweisen, das dritte Quartal habe allerdings für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Patrick Folan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die erneute Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden und der Start neuer Niveau-Produkte im September vielversprechend gewesen.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 94,66 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 18,32 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 4 620 Stück. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2025 um 23,0 Prozent nach. Experten rechnen am 26.02.2026 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025.

LONDON (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:31 / GMT



