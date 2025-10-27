Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktie auf dem Prüfstand
|
27.10.2025 09:21:08
Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Beiersdorf-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger müssten sich zwar weiter beweisen, das dritte Quartal habe allerdings für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Patrick Folan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die erneute Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden und der Start neuer Niveau-Produkte im September vielversprechend gewesen.
Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 94,66 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 18,32 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 4 620 Stück. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2025 um 23,0 Prozent nach. Experten rechnen am 26.02.2026 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
24.10.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Beiersdorf-Aktie fällt: UBS reagiert auf schwaches Beiersdorf-Quartal (dpa-AFX)
|
24.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.10.25
|EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AGmehr Analysen
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|93,58
|-1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX kaum bewegt -- DAX moderat im Plus -- Märkte in Fernost ziehen kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Am heimischen wie am deutschen Aktienmarkt präsentieren sich zum Handelsstart freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenauftakt klar nach oben.