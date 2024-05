DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 23.05.2014 wurden Deutsche Börse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Deutsche Börse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,484 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2024 auf 184,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 416,82 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 241,68 Prozent angewachsen.

Deutsche Börse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,19 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie ging am 05.02.2001 an die Börse XETRA. Ein Deutsche Börse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at