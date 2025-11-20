Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Lukrative Deutsche Börse-Anlage?
|
20.11.2025 10:04:01
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Deutsche Börse-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 170,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,587 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 209,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,18 EUR wert. Damit wäre die Investition 23,18 Prozent mehr wert.
Am Markt war Deutsche Börse jüngst 38,46 Mrd. Euro wert. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
