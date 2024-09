DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,84 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,518 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 269,98 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 20.09.2024 auf 37,89 EUR belief. Mit einer Performance von +27,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 44,29 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at