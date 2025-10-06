Fresenius Medical Care Aktie
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 27,92 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 358,166 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.10.2025 16 321,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,57 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 321,63 EUR entspricht einer Performance von +63,22 Prozent.
Der Börsenwert von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich jüngst auf 13,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
