DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Infineon-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,22 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,310 Infineon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,29 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,11 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Infineon einen Börsenwert von 47,25 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Infineon-Papier bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at