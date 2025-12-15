Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Profitable Infineon-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Infineon-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,22 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,310 Infineon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,29 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,11 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,11 Prozent.
Zuletzt verbuchte Infineon einen Börsenwert von 47,25 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Infineon-Papier bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Infineon
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX fester (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)