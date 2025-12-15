DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Aktie betrug an diesem Tag 89,14 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,122 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 395,56 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 12.12.2025 auf 352,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +295,56 Prozent.

Insgesamt war MTU Aero Engines zuletzt 18,96 Mrd. Euro wert. Am 06.06.2005 wagte die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils auf 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at