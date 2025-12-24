Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

Profitable Siemens-Investition? 24.12.2025 10:03:46

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Siemens-Einstiegs gewesen.

Die Siemens-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 128,54 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77,797 Siemens-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 500,08 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 23.12.2025 auf 237,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,00 Prozent vermehrt.

Siemens wurde jüngst mit einem Börsenwert von 184,65 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

19.12.25 Siemens Buy UBS AG
19.12.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Siemens Underweight Barclays Capital
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
Siemens AG 237,35 0,27% Siemens AG

