WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

24.11.2025 13:15:56

Siemens Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 267 auf 246 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa bekräftigte ihre Kaufempfehlung am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen und des Kapitalmarkttags ausdrücklich. Sie kappte zwar ihre Schätzungen nach dem schwächeren vierten Geschäftsquartal, hält die Ziele der Münchner für das erste Geschäftsquartal 2026, das ganze Geschäftsjahr und auch mittelfristig aber für recht konservativ./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
246,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
222,85 € 		Abst. Kursziel*:
10,39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
221,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,86%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

