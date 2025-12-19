Siemens Aktie

235,05EUR -0,25EUR -0,11%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

19.12.2025 10:13:37

Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell und seine Einschätzung des Technologiekonzerns an die jüngsten Gespräche mit dem Management sowie an aktuelle Entwicklungen der Konkurrenten angepasst, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der detaillierten Informationen und Prognosen auf dem Kapitalmarkttag erwartet der Analyst keine Änderung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025/26./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
236,10 € 		Abst. Kursziel*:
27,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
235,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

