NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 291 auf 277 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte seinen Anteil an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers bis zur direkten Ausgliederung voraussichtlich unter 60 reduzieren und damit den Weg für einen fokussierten Industriekonzern mit einer einzigartigen KI-Industrieplattform ebnen, schrieb Rizk Maidi in seiner Einschätzung vom Freitag. Das mittelfristige Umsatzwachstum dürfte das der Konkurrenz übertreffen. Nach 2026 erwartet Maidi ein Ergebniswachstum (EPS) im prozentual zweistelligen Bereich. Bis 2030 dürfte Software rund 50 Prozent des Umsatzes der Sparte Difital Industries (DI) ausmachen. Der Experte senkte aber seine Gewinnprognosen und das - Kursziel, um Wechselkurseffekten, den Kosten für die Integration von Zukäufen und höheren Ausgaben Rechnung zu tragen. Siemens bleibe eine Kernanlage im Industriebereich./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





