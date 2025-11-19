DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zalando-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 33,333 Zalando-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2025 743,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 25,67 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,75 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Zalando-Papiers lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at