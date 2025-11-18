Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

18.11.2025 14:29:23

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

18.11.2025 / 14:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 2. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 18. November 2025 // Vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden insgesamt 1.799.892 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		 Handelsplatz (MIC)
10/11/2025   287.287 22,6238 XETA
10/11/2025   174.827 22,6260 CEUX
10/11/2025   21.070 22,7052 TQEX
10/11/2025   27.314 22,5585 AQEU
11/11/2025   302.696 22,7320 XETA
11/11/2025   183.382 22,5721 CEUX
11/11/2025   23.169 22,5140 TQEX
11/11/2025   28.032 23,0100 AQEU
12/11/2025   81.970 23,0553 XETA
12/11/2025   71.881 23,1435 CEUX
12/11/2025   15.465 23,2613 TQEX
12/11/2025   476 22,8761 AQEU
13/11/2025   18.387 23,5576 XETA
13/11/2025   17.086 23,5568 CEUX
13/11/2025   6.322 23,5635 TQEX
13/11/2025   334 23,7146 AQEU
14/11/2025   322.317 23,0350 XETA
14/11/2025   191.752 23,0366 CEUX
14/11/2025   23.734 23,0713 TQEX
14/11/2025   2.391 23,0137 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.711.306 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

 


18.11.2025 CET/CEST


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231876  18.11.2025 CET/CEST

