Brenntag Aktie
|61,10EUR
|-1,24EUR
|-1,99%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wie mit den vorab veröffentlichten Eckdaten schon angekündigt, habe sich der Chemikalienhändler gut entwickelt, schrieb Nicole Manion in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe von höheren Preisen chemischer Produkte in der Folge des Iran-Kriegs profitiert./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
61,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
61,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
|
Analyst Name::
Nicole Manion
|
KGV*:
-
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