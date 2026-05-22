Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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22.05.2026 07:47:03

Brenntag SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücke die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens. Der Chemikalienhändler Brenntag gehört laut Udeshi zu den Unternehmen, bei denen er besonders deutlich vom Marktkonsens abweicht./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
58,12 € 		Abst. Kursziel*:
-24,29%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
57,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,40%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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