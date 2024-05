DAX aktuell: DAX klettert

In Frankfurt stehen die Signale am Donnerstagnachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 18 698,94 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,820 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,012 Prozent fester bei 18 682,48 Punkten, nach 18 680,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 766,68 Punkte, das Tagestief hingegen 18 680,95 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,060 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 137,65 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.02.2024, den Wert von 17 419,33 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 23.05.2023, mit 16 152,86 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 11,51 Prozent zu. Bei 18 892,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 2,86 Prozent auf 233,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 24,55 EUR), Siemens (+ 2,08 Prozent auf 177,32 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,93 Prozent auf 99,24 EUR) und Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 530,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,69 Prozent auf 28,50 EUR), EON SE (-1,63 Prozent auf 12,34 EUR), adidas (-1,55 Prozent auf 221,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 21,77 EUR) und QIAGEN (-1,42 Prozent auf 39,96 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 560 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 210,100 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

