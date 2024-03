DAX-Handel aktuell: DAX am Mittwochnachmittag mit Gewinnen

Wenig Veränderung ist am Mittwochnachmittag in Frankfurt zu beobachten.

Am Mittwoch gewinnt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,11 Prozent auf 17 718,54 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,790 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 17 685,92 Punkte an der Kurstafel, nach 17 698,40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 682,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 745,16 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,140 Prozent nach. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 06.02.2024, den Stand von 17 033,24 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.12.2023, den Stand von 16 656,44 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.03.2023, einen Stand von 15 653,58 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,66 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 816,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Symrise (+ 7,26 Prozent auf 103,55 EUR), Zalando (+ 4,04 Prozent auf 19,69 EUR), BASF (+ 2,92 Prozent auf 48,63 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 26,62 EUR) und Siemens Energy (+ 2,50 Prozent auf 14,12 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,82 Prozent auf 38,85 EUR), Fresenius SE (-2,22 Prozent auf 25,07 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,90 Prozent auf 25,82 EUR), Commerzbank (-1,56 Prozent auf 10,72 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,26 Prozent auf 117,66 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 489 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 204,521 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at