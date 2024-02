DAX-Handel aktuell: DAX-Anleger greifen zum Start zu

So bewegt sich der DAX am Freitagmorgen.

Am Freitag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,01 Prozent höher bei 17 372,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,734 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 17 372,01 Punkte an der Kurstafel, nach 17 370,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 367,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 379,05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 1,74 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 23.01.2024, einen Wert von 16 627,09 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 23.11.2023, einen Wert von 15 994,73 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.02.2023, den Stand von 15 475,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,60 Prozent nach oben. Bei 17 429,66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit BASF (+ 3,21 Prozent auf 48,35 EUR), Porsche (+ 1,33 Prozent auf 82,24 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,17 Prozent auf 48,58 EUR), Sartorius vz (+ 1,11 Prozent auf 345,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,05 Prozent auf 86,62 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Allianz (-2,41 Prozent auf 248,95 EUR), Deutsche Telekom (-2,35 Prozent auf 21,82 EUR), MTU Aero Engines (-1,02 Prozent auf 213,90 EUR), Siemens Energy (-0,90 Prozent auf 13,78 EUR) und RWE (-0,35 Prozent auf 31,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 146 719 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 189,819 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

