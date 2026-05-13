DAX-Handel aktuell: DAX fester

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,55 Prozent höher bei 24 086,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,020 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,729 Prozent auf 24 129,57 Punkte an der Kurstafel, nach 23 954,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 226,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 002,46 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 742,44 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 24 914,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der DAX einen Wert von 23 638,56 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,85 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 8,55 Prozent auf 63,11 EUR), Merck (+ 7,92 Prozent auf 121,95 EUR), Scout24 (+ 7,41 Prozent auf 78,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 175,58 EUR) und EON SE (+ 2,98 Prozent auf 18,65 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-5,01 Prozent auf 1 103,80 EUR), SAP SE (-3,44 Prozent auf 137,50 EUR), RWE (-2,58 Prozent auf 56,72 EUR), Fresenius SE (-2,05 Prozent auf 38,71 EUR) und GEA (-2,05 Prozent auf 55,05 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 883 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 204,782 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at