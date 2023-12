DAX-Handel aktuell: So steht der DAX am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch verliert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,16 Prozent auf 16 718,28 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,673 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,209 Prozent auf 16 779,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 744,41 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 789,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 16 694,56 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,207 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, bewegte sich der DAX bei 15 901,33 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.09.2023, den Stand von 15 781,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, bewegte sich der DAX bei 13 884,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 18,83 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 003,28 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 11,48 EUR), Fresenius SE (+ 2,30 Prozent auf 28,43 EUR), Deutsche Bank (+ 1,74 Prozent auf 12,25 EUR), Bayer (+ 0,78 Prozent auf 32,45 EUR) und Daimler Truck (+ 0,68 Prozent auf 34,23 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,95 Prozent auf 44,87 EUR), Merck (-1,26 Prozent auf 140,75 EUR), Infineon (-1,06 Prozent auf 37,66 EUR), Sartorius vz (-0,97 Prozent auf 345,90 EUR) und SAP SE (-0,96 Prozent auf 139,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 778 061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 165,162 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

