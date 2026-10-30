HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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30.10.2026 14:13:07
Dell, HP Stocks Tumble As Intel Flags Deepening PC Slump, Memory Shortages
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Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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23.10.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.10.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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13.10.26
|Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt (finanzen.at)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
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09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|378,40
|-5,68%
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|52 525,00
|-2,37%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|25,76
|-3,41%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|30 400,00
|-4,16%
|Intel Corp.
|58,41
|-15,64%
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Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.