Deutsche Börse-Aktie in Rot: Deutsche Börse erhöht Prognose nach starkem Jahresauftakt - Zukauf im Milliardenhöhe geplant

Dazu trugen sowohl zyklisches wie auch organisches Wachstum bei. Einen wichtigen Beitrag leisteten stark gestiegene Zinseinnahmen auf Kundengelder bei der Tochter Clearstream. Die Ziele für das laufende Jahr hat das Unternehmen ans obere Ende der Prognosespanne angehoben.

Die Nettoerlöse sind im ersten Quartal auf 1,23 Milliarden Euro nach 1,06 Milliarden im Vorjahreszeitraum gestiegen. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,20 Milliarden leicht übertroffen.

Das EBITDA im Auftaktquartal erhöhte sich laut Mitteilung auf 772,1 Millionen Euro nach 687 Millionen. Die Konsensschätzung lag hier bei 753 Millionen Euro. Das Nachsteuerergebnis kletterte auf 473 Millionen Euro nach 421 Millionen im Vorjahr - die Marktprognose lag hier bei 480 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie stieg auf 2,58 Euro je Anteilsschein nach 2,29 Euro.

Die operativen Kosten erhöhten sich im ersten Quartal den weiteren Angaben zufolge auf 452,7 Millionen Euro nach 407 Millionen im Vergleichszeitraum. Analysten hatten im Schnitt Kosten von 453 Millionen Euro prognostiziert.

Die Prognose für das laufende Jahr hat der Börsenbetreiber ans obere Ende der Spanne angehoben. Bei unverändert hohem zyklischen Rückenwind könnten die Ziele sogar leicht übertreffen werden. Die Deutsche Börse nannte bislang ein Ziel für die Nettoerlöse von 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro, das EBITDA soll auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro steigen. Die Konsenserwartungen der Analysten liegen aber bereits bei 4,77 Milliarden Euro bei den Erlösen sowie 2,86 Milliarden beim EBITDA.

Deutsche Börse will Softwareanbieter SimCorp für 3,9 Milliarden Euro übernehmen

Die Deutsche Börse will den dänischen Softwareanbieter für die Finanzbranche SimCorp für 3,9 Milliarden Euro übernehmen. Der Börsenbetreiber vereinbarte mit der SimCorp AS ein freiwilliges freundliches Übernahmeangebot zum Preis von 735 dänischen Kronen (ca. 99 Euro) pro Aktie, wie die Deutsche Börse AG mitteilte. Das Angebot entspreche einem Aufschlag von 38,9 Prozent auf den Schlusskurs der SimCorp-Aktie vom 26. April von 529,00 Kronen und einem Aufschlag von 45,3 Prozent auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs. Das Geschäft von SimCorp sei hochgradig komplementär mit dem Daten & Analytik-Geschäft der Deutsche Börse.

Die Offerte steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent der Aktien und Stimmrechte von SimCorp plus eine Aktie sowie des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Das Board of Directors von SimCorp werde den Aktionären des Unternehmens die Annahme der Offerte empfehlen. Nach dem Vollzug des Angebots beabsichtigt die Deutsche Börse, die Entwicklung ihres Daten & Analytik Segments weiter voranzutreiben, um zusätzliches Wachstum und zusätzliche Effizienzen zu generieren.

Deutsche Börse rechnet mit signifikantem Simcorp-Wachstumsbeitrag

Die Deutsche Börse erwartet durch die Übernahme von Simcorp einen signifikanten Umsatz- sowie Ergebnisbeitrag in der Zukunft. Der Börsenbetreiber rechne für das Jahr 2024 mit einem Beitrag von etwa 600 Millionen Euro bei den Nettoerlösen sowie 200 Millionen Euro beim EBITDA, sagte Konzernchef Theodor Weimer im Rahmen der Telefonkonferenz mit Analysten. Weimer hob hervor, dass der Anteil der wiederkehrenden Umsätze von Simcorp 2022 bei über 60 Prozent gelegen habe, während das Bruttoerlös-Wachstum in den vergangenen fünf Jahren jeweils über 10 Prozent betragen habe.

Die Deutsche Börse hat wegen der Simcorp-Transaktion, die im dritten Quartal zum Abschluss kommen sollte, den geplanten Kapitalmarkt in den Herbst verschoben. Ursprünglich hätte dieser im Juni stattfinden sollen. Dort sollen konsolidierte Proforma-Finanzdaten für die kombinierte Gruppe Simcorp und Deutsche Börse vorgelegt werden. Daneben werden die Eschborner zudem ihre neue Wachstumsstrategie "Horizon 2026" vorstellen.

Neben dem Simcorp-Kauf hat die Deutsche Börse angekündigt, die Bereiche ISS und Qontigo zusammenlegen zu wollen, wobei General Atlantic als alleiniger Minderheitsgesellschafter an der kombinierten Gesellschaft beteiligt werden soll. General Atlantic wolle zusätzliche Mittel investieren. Durch die Zusammenlegung von ISS und Qontigo soll das ESG-, Daten- und Index- sowie Analyse-Geschäft gestärkt werden. Die Deutsche Börse erhofft sich erhebliche Synergieeffekte. Ein ISS-Qontigo-Börsengang sei mittelfristig eine Option. Die Gruppe soll von ISS-CEO Gary Retelny geführt werden.

Übernahmevorhaben löst Gewinnmitnahmen bei Deutscher Börse aus

Die geplante Übernahme des dänischen Datenanbieters SimCorp macht den Anlegern der Deutschen Börse am Donnerstag nach dem Rekordlauf der Aktien einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Resultate, die der Börsenbetreiber am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegt hatte und die Anleger zunächst überzeugten, rückten damit am Donnerstag in den Hintergrund. Im XETRA-Handel sacken die Titel zeitweise 6,55 Prozent auf 171,15 Euro ab.

Ein Händler betonte, die Resultate des ersten Quartals seien stark gewesen, dann aber wertete er die Übernahmeankündigung wegen der Bewertung und der dafür notwendigen Finanzierung negativ. Im Vergleich zum Simcorp-Schlusskurs vom Vortag zahlt der Börsenbetreiber mit 735 Kronen eine Prämie von 39 Prozent. In diesem Größenbereich zogen nun die Simcorp-Papiere an. Insgesamt soll das Übernahmeziel etwa 3,9 Milliarden Euro kosten.

Im ersten Quartal hatte die Deutsche Börse weiter vom regen Handel an den Aktien- und Rohstoffmärkten und höheren Zinsen profitiert. Der Börsenbetreiber sei nach wie vor Nutznießer der steigenden Kapitalmarktzinsen und der Schwankungen an den Märkten, schrieb der Berenberg-Analyst Peter Richardson. Dank des starken Starts blickt der Konzern jetzt etwas optimistischer auf das laufende Jahr.

Etwas weniger euphorisch äußerte sich derweil der Deutsche-Bank-Experte Benjamin Goy zu den Resultaten. Er attestierte dem Börsenbetreiber zwar weiter starke Geschäfte. Es sei aber fraglich, ob dies den Anlegern für eine anhaltend starke Kursentwicklung ausreicht. Es seien nur geringfügige Konsenssteigerungen zu erwarten. Insofern zollten die Aktien am Donnerstag wohl auch ihrer bisherigen Stärke Tribut. Am Dienstag hatten sie mit 186,35 Euro ein Rekordhoch markiert.

