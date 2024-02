Deutsche Börse-Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Börse-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 204 auf 226 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen mit Blick auf die am 7. Februar anstehenden Jahreszahlen angehoben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer deutlichen Umsatzsteigerung. Dazu kämen die erfreulichen Wachstumsaussichten des Börsenbetreibers.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:12 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 185,75 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 30 843 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2024 um 0,4 Prozent ein. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 07.02.2024 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 08:15 / MEZ





