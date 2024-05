DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Konjunktursignale blieben durchwachsen, und auch von den Bonnern gebe es nichts, was für die für das operative Ergebnisziel notwendige Erholung im zweiten Halbjahr spreche, schrieb Analyst Andy Chu in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:29 Uhr 0,5 Prozent auf 39,60 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,59 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 449 279 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 verlor die Aktie um 7,4 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 07:50 / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.